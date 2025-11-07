Dédicace de « L’Histoire de Cailly » par Christian Ninot Cailly

Dédicace de « L’Histoire de Cailly » par Christian Ninot

4 Place du Marché Cailly Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Rendez-vous le vendredi 7 novembre pour la dédicace du nouveau livre de Christian Ninot » Histoire de Cailly »

Plongez au cœur de l’histoire méconnue de l’église Saint-Martin de Cailly, des origines du village aux transformations architecturales, ce livre révèle les coulisses d’un passé complexe, explorant notamment un XIXème siècle reconstitué à partir du fonds de la fabrique. Il retrace également l’évolution des décors intérieurs, aborde la statuaire d’édition, un sujet rarement évoqué, et retrace les étapes successives qui façonnèrent le paysage autour de l’église.

Chronique entre mémoire et quotidien, richement illustré, cet ouvrage est destiné aussi bien aux passionnés d’art sacré et d’histoire locale qu’aux simples curieux.

Parution du livre le vendredi 7 novembre et dédicace à la salle des fêtes de Cailly le même jour à 18h. .

4 Place du Marché Cailly 76690 Seine-Maritime Normandie association.hphc@gmail.com

