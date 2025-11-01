Dédicace de Locass et Maxime Truc Librairie Mollat Bordeaux

Dédicace de Locass et Maxime Truc Librairie Mollat Bordeaux samedi 1 novembre 2025.

Dédicace de Locass et Maxime Truc Samedi 1 novembre, 15h00 Librairie Mollat Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-01T15:00:00 – 2025-11-01T18:00:00

Fin : 2025-11-01T15:00:00 – 2025-11-01T18:00:00

Retrouvez le livre : https://shorturl.at/iPkII

« Au IXe siècle après Jésus-Christ, dans les terres froides et reculées du nord de la Germanie, un illustre guerrier scandinave s’est retiré loin des conquêtes et des batailles sanglantes. Un drame impliquant une jeune fille du village voisin le sort cependant de sa retraite et réveille ses fantômes. La quiétude de la forêt laisse alors place au bruit et à la fureur. » ©Electre 2025

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://shorturl.at/iPkII »}]

Venez rencontrer Locass et Maxime Truc lors d’une séance de dédicace de leur manga « ODR » aux éditions Kana.