Dédicace de Louise Canto Rouen

Dédicace de Louise Canto
66 Rue Jeanne d’Arc Rouen Seine-Maritime
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
2025-11-29
Venez rencontrer Louise Canto auteure du livre Le goût des mûres sauvages .
66 Rue Jeanne d’Arc Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie louise.canto@gmail.com
