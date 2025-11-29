Dédicace de Louise Canto

66 Rue Jeanne d’Arc Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Venez rencontrer Louise Canto auteure du livre Le goût des mûres sauvages .

66 Rue Jeanne d’Arc Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie louise.canto@gmail.com

English : Dédicace de Louise Canto

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Dédicace de Louise Canto Rouen a été mis à jour le 2025-11-19 par Seine-Maritime Attractivité