Dédicace de l’ouvrage de poésie Ombre & Lumière Bibliothèque municipale Joseph Roumanille Saint-Rémy-de-Provence

Dédicace de l’ouvrage de poésie Ombre & Lumière

Samedi 7 mars 2026 de 10h à 12h. Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 Boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Retrouvez l’auteur de l’ouvrage de poésie Ombre & Lumière d’Annie Gonzalez à Saint-Rémy-de-Provence.Amoureux

Rendez-vous à la bibliothèque à Saint-Rémy-de-Provence pour une matinée de dédicace.



Vous aimez la poésie ? Venez rencontrer Annie Gonzalez, auteure de l’ouvrage Ombre & Lumière le samedi 7 mars. .

Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 Boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 70 21 bibliotheque@ville-srdp.fr

English :

Meet the author of Annie Gonzalez’s poetry collection Ombre & Lumière (Shadow & Light) in Saint-Rémy-de-Provence.

