Dédicace de l’ouvrage «L’abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson» Musée « Au fil du Papier » Pont-à-Mousson

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:30:00+ – 2025-09-21T17:30:00+

Fin : 2025-09-21T16:30:00+ – 2025-09-21T17:30:00+

Adeline Karcher tiendra une séance de dédicace de son dernier ouvrage « L’abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson ». A travers ce livre, l’historienne passionnée fait revivre l’histoire de ce haut lieu du patrimoine lorrain. Une belle occasion de rencontrer l’autrice et d’échanger autour de son travail.

Adeline Karcher animera également une visite musicale du musée.

Par ailleurs, une exposition et des ateliers de calligraphie, par Jean-Sébastien Grill, se tiendront à la chapelle de l’Institut, à l’arrière du musée.

Enfin, ce week-end sera le dernier moment de pouvoir visiter l’exposition temporaire « Une famille mussipontaine – Les Charaux ».

Musée « Au fil du Papier » 13 rue Magot de Rogéville 54700 Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson 54700 Centre ville Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 87 80 14 http://www.ville-pont-a-mousson.fr/ Installé dans un ancien hôtel particulier de la renaissance, ce musée est créé en 1999 avec la volonté de présenter la riche histoire de Pont-à-Mousson et de son université (actuelle université de Nancy) ainsi que de préserver et présenter un incroyable savoir-faire : la fabrique d'objets d'art en carton-pâte ou papier mâché.

Le portail d’entrée avec ses vantaux est classé au titre des monuments historiques par arrêté du 6 novembre 1980. Les façades et les toitures, les plafonds à la française, les deux escaliers sont inscrits aux monuments historiques par arrêté du 25 novembre 1987.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Tourisme Pont-à-Mousson