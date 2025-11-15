Dédicace de Luc Blanvillain Librairie Gwalarn Lannion

Dédicace de Luc Blanvillain

Librairie Gwalarn 15 Rue des Chapeliers Lannion Côtes-d’Armor

Nous avons le plaisir d’accueillir en dédicace Luc Blanvillain le samedi 15 novembre de 15h30 à 17h30 pour son nouveau roman Le Père Noël à l’école.

Luc Blanvillain est né en 1967 à Poitiers. Il se découvre, dès l’enfance, une passion pour la lecture et pour l’écriture. Après des études de Lettres, il devient professeur de français, aujourd’hui, au lycée Félix Le Dantec, et continue d’écrire. Il publie son premier roman chez Quespire en 2008, Olaf chez les Langre. Puis il se tourne vers la littérature de jeunesse, désireux de retrouver le frisson que lui procuraient les grands raconteurs d’histoires qu’il dévorait dans son enfance, notamment Jules Verne et Alexandre Dumas. Aujourd’hui il est reconnu pour ses romans à destination des adultes (Le Répondeur, Nos âmes seules…) comme pour ses ouvrages destinés à la jeunesse (Mes Parents sont dans ma classe, Crimes et jeans slim, Dans le coeur d’Alice ou Le journal de Raymond le démon…).

Cette année, le Père Noël a reçu une drôle de lettre. Constance et ses camarades de classe écrivent une drôle de lettre au Père Noël cette année, ils ne veulent pas de cadeaux ! Bon, si on n’a plus besoin du Père Noël pour la distribution de cadeaux, il va en profiter pour réaliser le rêve d’une vie devenir un parfait écolier ! Mais alors… que va devenir Noël ?

Un roman de l’Avent pour les plus jeunes où vous découvrez chaque jour un nouveau chapitre scellé. .

