Dédicace de Magalie Milo Librairie Romans-sur-Isère

Librairie Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Magalie Milo, ex-romanaise, ex-cliente, et toujours docteure généraliste (mais ailleurs) vient de faire paraître un nouveau livre aux éditions de l’Archipel Mon burn-out en blouse blanche .

Librairie Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 15 55

English :

Magalie Milo, ex-romantic, ex-client, and still a general practitioner (but elsewhere), has just published a new book with Editions de l’Archipel: Mon burn-out en blouse blanche .

German :

Magalie Milo, Ex-Romanistin, Ex-Klientin und immer noch Allgemeinmedizinerin (aber anderswo), hat gerade ein neues Buch im Verlag Archipel veröffentlicht: Mon burn-out en blouse blanche (Mein Burn-out im weißen Kittel).

Italiano :

Magalie Milo, ex-romantica, ex-cliente e ancora medico generico (ma altrove) ha appena pubblicato un nuovo libro con le Editions de l’Archipel: Mon burn-out en blouse blanche .

Espanol :

Magalie Milo, ex-romántica, ex-cliente, y todavía médico de cabecera (pero en otro lugar) acaba de publicar un nuevo libro con Editions de l’Archipel: Mon burn-out en blouse blanche .

