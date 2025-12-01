Dédicace de Margaux Helies-Guena Livres in Room Saint-Pol-de-Léon
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Début : 2025-12-20 15:30:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
L’œuvre Lever l’ancre c’est l’histoire de rencontres, surprenantes, inattendues, des rencontres de l’inconnu, de celles qui nous marquent à jamais, qui nous font réfléchir à la vie et aux différents chemins empruntés par l’être humain. .
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41
