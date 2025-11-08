Dédicace de Marie Millotte Librairie La Cédille Lamballe-Armor

Dédicace de Marie Millotte Librairie La Cédille Lamballe-Armor samedi 8 novembre 2025.

Dédicace de Marie Millotte

Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-08 14:30:00

fin : 2025-11-08 17:30:00

2025-11-08

Pour sa première bande dessinée « L’Île des cochons volants », (Éditions Ankama), une séance de dédicaces est organisée.

Au milieu des fjords vivent Léon, un jeune garçon rêveur et avide d’aventures, et Chonchon, sa brebis de compagnie, terre à terre et prudente. Alors qu’ils sont sur le chemin du village, leur tranquillité est bousculée par un petit cochon tombé du ciel. Loin de son île, l’animal a besoin d’aide il doit rejoindre au plus vite sa famille pour ne pas manquer la Grande Migration des cochons volants. Armés de leur courage, Léon, Chonchon et le cochon volant traverseront la mystérieuse forêt peuplée de créatures légendaires, et même peut-être de loups… Arriveront-ils à temps au sommet de l’île des cochons volants ? .

Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 98 51

