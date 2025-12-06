Dédicace de Marion Bulot et Martin Meyronne Librairie La Cédille Lamballe-Armor

Dédicace de Marion Bulot et Martin Meyronne

Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06 17:30:00

2025-12-06

Dessinatrice de « Le Caillou » (Éditions Dargaud) et « Les Archipels engloutis » (Éditions Didier Jeunesse), la librairie les accueille pour une séance de dédicaces.

Résumé de « Le Caillou » (scénario de Joachim Hérissé)

Timéo, un garçon de huit ans, vit avec sa grand-mère à la lisière de la ville. De nature hypersensible, tout le terrorise la ville, l’inconnu, les autres. Pour l’aider à vaincre ses peurs, sa mamie lui donne un caillou magique lui permettant de recommencer la même journée et d’apprivoiser ses angoisses. En allant à l’école, Timéo fait la connaissance de Roya, une jeune manouche téméraire dont le campement vient de s’installer de l’autre côté de la route. Alors que tout semble les séparer, ils vont se retrouver projetés ensemble dans une incroyable aventure…

Résumé de « Les Archipels engloutis » (co-écrit avec Nancy Guilbert)

Atlas, pupille de l’alchimiste du roi, ne rêve que d’une chose rejoindre l’escadron des Ouragans, une armée ailée qui se rend régulièrement au coeur du Cyclone. Le phénomène a isolé le royaume d’une partie de ses îles et risque de le faire sombrer dans le chaos depuis des générations. Les soldats sont les seuls à risquer leur vie pour le comprendre et le maîtriser. Nymuë, elle, vient de l’autre côté des nuages, de cet archipel mythique qui vit dans les légendes. Elle est chargée d’une mission découvrir qui menace son peuple, car si le Cyclone existe, c’est pour les protéger. Et pour cela, elle est prête à tout, comme sympathiser avec Atlas et s’infiltrer dans les plus hautes sphères pour atteindre le Palais Royal.

Le mal vient de la mer, et là où le tonnerre gronde, les plus grands secrets sont prêts à éclater. .

Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 98 51

