Dédicace de Marion Cocklico Comme les Grands Brest
Début : 2025-10-11 16:00:00
Marion, la super illustratrice vient de signer sous nouvel album chez Grasset ! Alors pour l’occasion, rendez-vous dans votre librairie-pâtisserie pour rencontrer l’artiste et faire signer votre exemplaire !
Informations pratiques
Tout public.
Pas de réservation nécessaire. .
Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97
