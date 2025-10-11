Dédicace de Marion Cocklico Comme les Grands Brest

Dédicace de Marion Cocklico Comme les Grands Brest samedi 11 octobre 2025.

Dédicace de Marion Cocklico

Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 16:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Marion, la super illustratrice vient de signer sous nouvel album chez Grasset ! Alors pour l’occasion, rendez-vous dans votre librairie-pâtisserie pour rencontrer l’artiste et faire signer votre exemplaire !

Informations pratiques

Tout public.

Pas de réservation nécessaire. .

Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Dédicace de Marion Cocklico Brest a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole