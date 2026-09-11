Dédicace de Mireille Grosjean Office de Tourisme Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Dédicace de Mireille Grosjean

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 11:00:00

fin : 2026-10-25 13:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Dimanche 25 octobre 2026, de 11 h à 13 h, l’autrice trouvillaise Mireille Grosjean dédicace ses ouvrages à l’Office de Tourisme et d’Attractivité de Trouville-sur-Mer.

Le dimanche 25 octobre 2026, l’Office de Tourisme et d’Attractivité de Trouville-sur-Mer reçoit Mireille Grosjean, notre conteuse trouvillaise, pour une séance de dédicace. De 11 h à 13 h, l’autrice partagera un moment avec ses lecteurs autour de ses ouvrages consacrés à l’histoire et aux récits de Trouville et de la Normandie.

Plusieurs de ses livres seront proposés à la vente sur place, parmi lesquels « Trouville au temps des crinolines », « La Normandie au temps des criminels » et « Trouville au temps des Belles et de leurs belles demeures ».

Un rendez-vous à ne pas manquer pour échanger avec l’autrice et repartir avec un ouvrage dédicacé.

Infos pratiques

Date : dimanche 25 octobre 2026

Horaires : 11 h – 13 h

Lieu : Office de Tourisme et d’Attractivité, 32 boulevard Fernand Moureaux, Trouville-sur-Mer

Ouvrages disponibles à la vente : « Trouville au temps des crinolines », « La Normandie au temps des criminels », « Trouville au temps des Belles et de leurs belles demeures » .

Office de Tourisme 32 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Dédicace de Mireille Grosjean

On Sunday 25 October 2026, from 11 am to 1 pm, Mireille Grosjean, an author from Trouville, will be signing copies of her books at the Trouville-sur-Mer Tourist Information and Promotion Office.

L’événement Dédicace de Mireille Grosjean Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Trouville