Dédicace de mon livre 50 ans de peinture La Fauverie Varenguebec

Dédicace de mon livre 50 ans de peinture

La Fauverie 12 Chemin de la Planque Varenguebec Manche

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

2025-12-21

Mon atelier sera ouvert à tous et j’aurai la joie de dédicacer mon livre relatant 50 ans de ma peinture. Ce livre de 340 pages réunit 368 reproductions de mes œuvres depuis mes balbutiements des années 70 jusqu’à cette année 2025. Je vous attend pour un moment festif. .

La Fauverie 12 Chemin de la Planque Varenguebec 50250 Manche Normandie +33 6 10 30 47 95 laurentzunino@yahoo.fr

