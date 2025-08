Dédicace de Mr Roger Anglument Librairie Pierre Loti Rochefort

Dédicace de Mr Roger Anglument Librairie Pierre Loti Rochefort jeudi 7 août 2025.

Dédicace de Mr Roger Anglument

Librairie Pierre Loti 111 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-07 10:30:00

fin : 2025-08-07 13:00:00

Date(s) :

2025-08-07

Venez rencontrer Roger Anglument, auteur de thrillers.

.

Librairie Pierre Loti 111 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 04 53 librairiepierreloti@wanadoo.fr

English : Book signing by Mr Roger Anglument

Come and meet Roger Anglument, author of thrillers.

German : Widmung von Herrn Roger Anglument

Treffen Sie Roger Anglument, Autor von Thrillern.

Italiano :

Venite a conoscere Roger Anglument, autore di thriller.

Espanol :

Venga a conocer a Roger Anglument, autor de novelas de suspense.

L’événement Dédicace de Mr Roger Anglument Rochefort a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan