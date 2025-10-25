Dédicace de Nathalie Bernard Librairie Mollat Bordeaux

Dédicace de Nathalie Bernard Librairie Mollat Bordeaux samedi 25 octobre 2025.

Dédicace de Nathalie Bernard Samedi 25 octobre, 16h00 Librairie Mollat Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-25T16:00:00 – 2025-10-25T18:00:00

Fin : 2025-10-25T16:00:00 – 2025-10-25T18:00:00

Retrouvez le livre : https://shorturl.at/FJkmq

« Pour échapper aux gangsters qui ont tué son père, June prend la fuite. Sa route la mène en Oklahoma, un territoire brûlé soumis aux aléas de la nature. » ©Electre 2025

Rendez-vous dès 16 heures à la Librairie Mollat.

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://shorturl.at/FJkmq »}]

Venez rencontrer Nathalie Bernard lors d’une séance de dédicace de son livre « La part du vent » aux éditions Thierry Magnier.