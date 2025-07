Dédicace de Nicolas Ragu et Denis Renard Librairie Le Jardin des Muses Blangy-le-Château

Dédicace de Nicolas Ragu et Denis Renard

Librairie Le Jardin des Muses 5 route du Mesnil Blangy-le-Château Calvados

Début : 2025-08-01 16:00:00

2025-08-01

Ce sera l’occasion pour ceux qui ont précommandé leur exemplaire de venir le récupérer, et de rencontrer l’auteur et l’illustrateur (Nicolas Ragu et Denis Renard)

Librairie Le Jardin des Muses 5 route du Mesnil Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie +33 6 42 27 31 68

English : Dédicace de Nicolas Ragu et Denis Renard

New!

This will be an opportunity for those who have pre-ordered their copy to pick it up, and to meet the author and illustrator (Nicolas Ragu and Denis Renard)

German : Dédicace de Nicolas Ragu et Denis Renard

Das ist neu!

Die Vorbesteller können ihr Exemplar abholen und den Autor und den Illustrator (Nicolas Ragu und Denis Renard) treffen

Italiano :

Tutto nuovo!

Sarà l’occasione per coloro che hanno preordinato la propria copia di ritirarla e per incontrare l’autore e l’illustratore (Nicolas Ragu e Denis Renard)

Espanol :

¡Toda una novedad!

Los que hayan reservado su ejemplar podrán recogerlo y conocer al autor y al ilustrador (Nicolas Ragu y Denis Renard)

