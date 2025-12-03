Dédicace de Nota Bene Librairie Mollat Bordeaux

Dédicace de Nota Bene Mercredi 3 décembre, 14h00 Librairie Mollat Gironde

La dédicace se fera sur tickets limités distribués au moment de l’événement.

Retrouvez le livre : https://shorturl.at/ISBIH

« B. Brillaud, alias Nota Bene, propose, aux côtés d’une équipe d’experts, d’historiens et d’universitaires, une plongée dans l’univers de la piraterie, de la Méditerranée antique aux Saxons médiévaux, en passant par les pirates des Caraïbes et de l’océan Indien des XVIIe et XVIIIe siècles. » ©Electre 2025

Rendez-vous dès 14 heures à la Librairie Mollat.

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux

Venez rencontrer Nota Bene lors d’une séance de dédicace de son livre « Les pirates » aux éditions Link Digital Spirit.