Dédicace de Paul Drouin, Librairie Mollat, Bordeaux

Dédicace de Paul Drouin Samedi 28 mars, 15h00 Librairie Mollat Gironde

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.

« Depuis des décennies, la ville de Trouillensac est le théâtre de phénomènes horrifiques, entre disparitions inexpliquées, apparitions monstrueuses. Quentin a promis à Julie de faire le train de la mort, une attraction macabre de la fête foraine. Embarqués avec des inconnus, conduits par un être malfaisant, ils affrontent des défis mortels. » ©Electre 2026

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez rencontrer Paul Drouin lors d’une séance de dédicace de son livre « À faire peur. Le train de la mort » aux éditions Soleil.