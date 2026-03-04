Dédicace de Paul Drouin, Librairie Mollat, Bordeaux
Dédicace de Paul Drouin Samedi 28 mars, 15h00 Librairie Mollat Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:00:00+01:00
Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.
Retrouvez le livre : https://shorturl.at/9ZpC5
« Depuis des décennies, la ville de Trouillensac est le théâtre de phénomènes horrifiques, entre disparitions inexpliquées, apparitions monstrueuses. Quentin a promis à Julie de faire le train de la mort, une attraction macabre de la fête foraine. Embarqués avec des inconnus, conduits par un être malfaisant, ils affrontent des défis mortels. » ©Electre 2026
Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine
Venez rencontrer Paul Drouin lors d’une séance de dédicace de son livre « À faire peur. Le train de la mort » aux éditions Soleil.