Dédicace de Philippe Giron Librairie Gwalarn Lannion

Dédicace de Philippe Giron

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 10:30:00

fin : 2026-01-10 12:30:00

Date(s) :

2026-01-10

La librairie Gwalarn est ravie de recevoir en dédicace Philippe Giron auteur de Qui sont ma mère et mes frères ? paru aux éditions Saint-Léger.

Ancien ingénieur, licencié de théologie, Philippe Giron est diacre. Dans son livre, il fait le point sur ce que les écritures, qu’elles soient canoniques, apocryphes ou bien même le Coran, disent de la famille de Jésus. .

Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 40 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dédicace de Philippe Giron Lannion a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose