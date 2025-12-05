Dédicace de Philippe Lutz chez Les Darons Villé

Dédicace de Philippe Lutz chez Les Darons

11 rue Louis Pasteur Villé Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05 19:00:00

2025-12-05

Rencontre avec Philippe Lutz, auteur alsacien installé dans la Vallée de Villé. Il est l’auteur de plusieurs livres, dans lesquels il aime associer littérature et photo. Il présentera son dernier ouvrage Lettres d’Alsace . 0 .

librairie.lesdarons@gmail.com

