Dédicace de Pierre Creet Pocé-sur-Cisse

Dédicace de Pierre Creet Pocé-sur-Cisse samedi 25 octobre 2025.

Dédicace de Pierre Creet

La Ramée Pocé-sur-Cisse Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-25 09:30:00

fin : 2025-10-25 13:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Dédicace du libre La grenouille jaune par Pierre Creet le samedi 25 octobre 2025 au Intermarché de Pocé sur Cisse.

Après les succès de ses comédies policières Drôles de photographes ! en 2024, et Drôles d’artistes ! en 2025.

Pierre CREET, romancier tourangeau, vous propose une dédicace de son roman à suspens La grenouille jaune , dont l’action se passe sur le Val de Loire.

Rendez vous au Intermarché de Pocé sur Cisse le samedi 25 octobre 2025 de 9h30 à 13h & de 14h à 19h30 pour une séance de dédicace. .

La Ramée Pocé-sur-Cisse 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English : Book signing by Pierre Creet

Book signing for ‘La grenouille jaune’ (The Yellow Frog) by Pierre Creet on Saturday, 25 October 2025 at Intermarché in Pocé sur Cisse.

German :

Signierstunde des Buches La grenouille jaune (Der gelbe Frosch) von Pierre Creet am Samstag, den 25. Oktober 2025 im Intermarché in Pocé sur Cisse.

Italiano :

Firma del libro La grenouille jaune di Pierre Creet sabato 25 ottobre 2025 presso l’Intermarché di Pocé sur Cisse.

Espanol : Dedicatoria de libros por Pierre Creet

Dedicatoria del libro La grenouille jaune (La rana amarilla) por Pierre Creet el sábado 25 de octubre de 2025 en el Intermarché de Pocé sur Cisse.

L’événement Dédicace de Pierre Creet Pocé-sur-Cisse a été mis à jour le 2025-10-21 par OFFICE AMBOISE