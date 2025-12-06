Dédicace de Pierre Stolze Thionville

Dédicace de Pierre Stolze

46 rue de Paris Thionville

Gratuit

0

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Ne manquez pas Pierre Stolze de passage dans notre librairie ! Nous ne présentons plus cet auteur emblématique qui fait l’orgueil de Thionville.Tout public

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

Don’t miss Pierre Stolze in our bookshop! We no longer need to introduce this emblematic author who is the pride of Thionville.

