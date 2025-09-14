Dédicace de Pierrick Coroller, Un amour de Loire à vélo Meung-sur-Loire

L’auteur Pierrick Coroller viendra dédicacer son ouvrage « Un amour de Loire à vélo », dimanche 14 septembre au bureau d’information touristique de Meung-sur-Loire.

« Pierre, tout juste retraité, décide de descendre la Loire à vélo et découvre les joies du cyclotourisme. Entre défis imprévus et rencontres marquantes, il croise la route d’Alicia, éleveuse de chèvres près de Chavignol. Une rencontre qui pourrait bien bouleverser sa trajectoire. Tandis que les kilomètres défilent, les paysages enchanteurs du fleuve royal et les châteaux majestueux de la vallée rythment son périple. Un voyage initiatique où se mêlent émotions, liberté et espoir d’un nouvel amour. (…) » .

Office de Tourisme de Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28

English :

Author Pierrick Coroller will be on hand to sign his book « Un amour de Loire à vélo »!

German :

Der Autor Pierrick Coroller wird sein Buch « Un amour de Loire à vélo » signieren!

Italiano :

L’autore Pierrick Coroller sarà presente per firmare il suo libro « Un amour de Loire à vélo »!

Espanol :

El escritor Pierrick Coroller firmará su libro « Un amour de Loire à vélo »

