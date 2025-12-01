Dédicace de R. Senelier Thionville

Dédicace de R. Senelier

Mettez vous dans l’ambiance de Noël en venant voir R. Senelier ! Avec son tout nouveau roman Un Yule de neige et d’étoiles, l’autrice vous plongera dans une histoire qui mêle fantasy et romance de Noël.

Le tout ancré dans l’univers du cirque !

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

English :

Get into the Christmas spirit with R. Senelier! With her brand-new novel Un Yule de neige et d’étoiles, the author will plunge you into a story that blends fantasy and Christmas romance.

All set in the world of the circus!

Are you tempted?

