Dédicace de Richard Normandon Librairie Mollat Bordeaux

Dédicace de Richard Normandon Vendredi 5 décembre, 16h00 Librairie Mollat Gironde

Début : 2025-12-05T16:00:00 – 2025-12-05T18:00:00

Fin : 2025-12-05T16:00:00 – 2025-12-05T18:00:00

Retrouvez le livre : https://shorturl.at/KWMnn

« Quand des présages annoncent la mort prochaine d’Achille, sa mère appelle Hermès et Eros pour déjouer ce funeste destin. Arrivés à Troie où la guerre fait rage depuis dix ans, le dieu détective et son acolyte apprennent qu’un monstre rôde la nuit près de la cité. Les deux affaires pourraient être liées. » ©Electre 2025

Rendez-vous dès 16 heures à la Librairie Mollat.

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez rencontrer Richard Normandon lors d’une séance de dédicace de son livre « Les enquêtes d’Hermès. Vol. 4. Les ombres d’Achille » aux éditions Gallimard-Jeunesse.