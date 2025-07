Dédicace de Rudy Spiessert Les enfants de Dialogues Brest

Dédicace de Rudy Spiessert Les enfants de Dialogues Brest samedi 20 septembre 2025.

Dédicace de Rudy Spiessert

Les enfants de Dialogues 1 Place de la Liberté Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Événement Dédicace à ne pas manquer !

Rencontrez Rudy Spiessert, auteur et illustrateur incontournable jeunesse !

Les Chiens Pirates lèvent l’ancre, la Souris Sorcière affûte sa baguette, et vous êtes invités à embarquer dans leurs aventures extraordinaires lors d’une séance de dédicace exceptionnelle avec leur créateur, Rudy Spiessert !

Illustrateur talentueux, scénariste incontournable et conteur hors pair, Rudy Spiessert a publié plus d’une vingtaine d’albums, collaboré avec les plus grandes revues jeunesse, et séduit des générations de lecteurs avec son humour tendre et son imagination débordante.

Venez découvrir (ou redécouvrir) ses deux derniers albums

– Les Chiens Pirates une épopée maritime pleine de bravoure, d’amitié… et d’un albatros à lunettes !

– La Souris Sorcière et la Magichien d’Os une aventure magique et délirante au cœur de la Forêt mystérieuse.

Une occasion unique de faire dédicacer vos albums, de poser vos questions à l’auteur et de plonger dans les coulisses de ses histoires. .

Les enfants de Dialogues 1 Place de la Liberté Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Dédicace de Rudy Spiessert Brest a été mis à jour le 2025-07-27 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole