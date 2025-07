Dédicace de Serge Duigou Pays Bigouden au parapet du grand large Librairie Aire de Broca Pont-l’Abbé

Dédicace de Serge Duigou Pays Bigouden au parapet du grand large Librairie Aire de Broca Pont-l'Abbé jeudi 14 août 2025.

Librairie Aire de Broca 42 Place de la République Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2025-08-14 10:30:00

fin : 2025-08-14 12:30:00

2025-08-14

Serge Duigou revient pour échanger sur une publication phare « Pays Bigouden, au parapet du grand large (éd. Géorama oct. 2024). En collaboration avec Annick Fleitour et Jean-Yves Guillaume.

À la pointe sud-ouest de la Bretagne, le Pays bigouden fait front, face aux coups de boutoir des vagues atlantiques. Sa haute coiffe brodée, qui fut la dernière à être portée au quotidien, symbolise désormais la Bretagne tout entière. C’est le pays de la langoustine vivante débarquée dans ses ports de pêche, du pâté Hénaff, du Cheval d’Orgueil, les mémoires paysannes de Pierre-Jakez Hélias, mais aussi le pays des Bonnets Rouges, les paysans révoltés sous Louis XIV, et au XXe siècle des sardinières en lutte. Il est aujourd’hui confronté à deux défis de taille le maintien de la filière halieutique et le devenir du littoral face au réchauffement climatique. Mais les Bigoudens et les Bigoudènes en ont vu d’autres.

Originaires ou amoureux du Pays bigouden, les auteurs de cet ouvrage nous entraînent dans un long et riche parcours, entre terre et mer, à la découverte des grands sites naturels, culturels et économiques de ce Cap Caval aussi fascinant qu’emblématique. .

Librairie Aire de Broca 42 Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 30 95

