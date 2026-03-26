Dédicace de Sergio No Livres in Room Saint-Pol-de-Léon
Dédicace de Sergio No Livres in Room Saint-Pol-de-Léon samedi 4 avril 2026.
Dédicace de Sergio No
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-04-04 12:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Rencontre autour de son roman Las cuatro estaciones del camino .
Las cuatro estaciones del camino raconte l’histoire d’un groupe d’amis dont la vie bascule à l’arrivée d’un événement inattendu. Loin de les éloigner, cette épreuve renforce leurs racines interculturelles, le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle jouant un rôle central dans leur voyage. Ce roman célèbre la diversité et la fraternité entre les peuples, confrontés à un monde qui semble parfois préférer bâtir des murs plutôt que des ponts. Un récit à la fois cathartique et lumineux, qui invite à comprendre, s’émouvoir et rire devant les blessures de notre société contemporaine, tout en célébrant la force des liens humains. .
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41
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English : Dédicace de Sergio No
L’événement Dédicace de Sergio No Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-03-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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