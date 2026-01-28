Dédicace de Séverine CRESSAN Nourrices Éditions Dalva Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

Dédicace de Séverine CRESSAN Nourrices Éditions Dalva

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 17:00:00

fin : 2026-02-05 18:00:00

Date(s) :

2026-02-05

Séverine CRESSAN dédicace Nourrices aux éditions Dalva. La dédicace sera suivie d’une rencontre à 18h30, à la médiathèque de Plouénan. .

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dédicace de Séverine CRESSAN Nourrices Éditions Dalva

L’événement Dédicace de Séverine CRESSAN Nourrices Éditions Dalva Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-01-28 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX