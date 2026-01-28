Dédicace de Séverine CRESSAN Nourrices Éditions Dalva Livres in Room Saint-Pol-de-Léon
Dédicace de Séverine CRESSAN Nourrices Éditions Dalva Livres in Room Saint-Pol-de-Léon jeudi 5 février 2026.
Dédicace de Séverine CRESSAN Nourrices Éditions Dalva
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Début : 2026-02-05 17:00:00
fin : 2026-02-05 18:00:00
2026-02-05
Séverine CRESSAN dédicace Nourrices aux éditions Dalva. La dédicace sera suivie d’une rencontre à 18h30, à la médiathèque de Plouénan. .
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41
