Dédicace de Sophie Legoubin-Caupeil et Alice Charbin Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

Dédicace de Sophie Legoubin-Caupeil et Alice Charbin

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 17:30:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Rencontre autour de leur BD La garde Au cœur du soin paru aux Editions Delcourt.

Le système de soin hospitalier, c’est un sujet qui nous parle tous on a forcément eu une expérience ou l’écho d’un proche ayant vécu des heures complexes dans un CHU. Le système de soin français est une chance, mais ce système arrive à bout de souffle. Les équipes soignantes sont en turn-over constant et la baisse des budgets fragilise cet ensemble.

Pour comprendre comment les équipes tiennent, Alice Charbin et Sophie Legoubin-Caupeil ont suivi une doctoresse en réanimation pédiatrique pendant plusieurs semaines. Cette BD est une véritable introspection du métier, et le résultat de leurs observations, lucides, un véritable espoir d’amélioration.

Les dédicaces auront lieu de 17h30 à 19h et la soirée se poursuivra avec une rencontre.

Réservation conseillée. .

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41

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English : Dédicace de Sophie Legoubin-Caupeil et Alice Charbin

L’événement Dédicace de Sophie Legoubin-Caupeil et Alice Charbin Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-03-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX