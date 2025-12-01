Dédicace de Sylvain Kastendeuch Thionville

Dédicace de Sylvain Kastendeuch

Vous connaissez sans aucun doute Sylvain Kastendeuch, le capitaine emblématique des Grenats. Il viendra présenter son autobiographie, Derrière le masque (éditions des Paraiges), un livre dans lequel il revient sur sa carrière de footballeur mais pas seulement. L’occasion parfaite de parler à un joueur à la carrière exemplaire et de s’offrir ou d’offrir une dédicace à mettre sous le sapin !Tout public

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

English :

You’re no doubt familiar with Sylvain Kastendeuch, the Grenats’ emblematic captain. He will be on hand to present his autobiography, Derrière le masque (éditions des Paraiges), a book in which he looks back on his career as a footballer, but not only. It’s the perfect opportunity to talk to a player with an exemplary career, and to give yourself or someone else an autograph to put under the Christmas tree!

German :

Sie kennen zweifellos Sylvain Kastendeuch, den emblematischen Kapitän der Grenats. Er wird seine Autobiografie Derrière le masque (éditions des Paraiges) vorstellen, ein Buch, in dem er auf seine Karriere als Fußballer zurückblickt, aber nicht nur. Die perfekte Gelegenheit, mit einem Spieler mit einer beispielhaften Karriere zu sprechen und sich selbst oder anderen eine Widmung zu schenken, die man unter den Baum legen kann!

Italiano :

Conoscerete sicuramente Sylvain Kastendeuch, l’emblematico capitano del Les Grenats. Sarà presente per presentare la sua autobiografia, Derrière le masque (pubblicata da Editions des Paraiges), un libro in cui ripercorre la sua carriera di calciatore, ma non solo. È l’occasione perfetta per parlare con un giocatore la cui carriera è stata esemplare e per regalarsi o regalare un autografo da mettere sotto l’albero di Natale!

Espanol :

Seguro que conoce a Sylvain Kastendeuch, el emblemático capitán de Les Grenats. Estará presente para presentar su autobiografía, Derrière le masque (publicada por Editions des Paraiges), un libro en el que repasa su carrera como futbolista, pero no sólo eso. Es la ocasión perfecta para hablar con un jugador cuya carrera ha sido ejemplar, ¡y para regalarse a sí mismo o a otra persona un autógrafo para poner bajo el árbol de Navidad!

