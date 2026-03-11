Dédicace de Sylvie Cozette (Cultura Brive Centre)

9 avenue de Paris Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Dédicace de Sylvie Cozette pour le roman régional Sous le plancher du paradis.

De 10h à 18h. .

9 avenue de Paris Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 17 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dédicace de Sylvie Cozette (Cultura Brive Centre)

L’événement Dédicace de Sylvie Cozette (Cultura Brive Centre) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-07 par Brive Tourisme