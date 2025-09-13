Dédicace de Thibault Rougès Librairie Mollat Bordeaux

Dédicace de Thibault Rougès Librairie Mollat Bordeaux samedi 13 septembre 2025.

Dédicace de Thibault Rougès Samedi 13 septembre, 15h00 Librairie Mollat Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-13T15:00:00 – 2025-09-13T18:00:00

Fin : 2025-09-13T15:00:00 – 2025-09-13T18:00:00

Retrouvez le livre : https://urls.fr/AbDOlY

« 1916. Beckadou, à l’instar de milliers d’autres Africains des colonies, est enrôlé de force dans l’armée française. Confrontés au déracinement et aux horreurs de la guerre, de nombreux tirailleurs sénégalais sombrent dans la folie. Cherchant à fuir le cauchemar des tranchées, Beckadou s’évade. » ©Electre 2025

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urls.fr/AbDOlY »}]

Venez rencontrer Thibault Rougès lors d’une séance de dédicace de sa bande dessinée « Déraciné : un tirailleur en fuite » aux éditions familiaR.