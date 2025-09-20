Dédicace de Thomas Rabino Musée Jean Moulin « Souvenir de mon pays » Saint-Andiol

Dédicace de Thomas Rabino Musée Jean Moulin « Souvenir de mon pays » Saint-Andiol samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Dédicace exceptionnelle aux Journées du Patrimoine ⵑ

à , le Musée Jean Moulin de Saint-Andiol – « Souvenir de mon pays » de Saint-Andiol accueille – historien , journaliste et auteur de nombreux ouvrages sur la Résistance .

✍️ Il viendra dédicacer son dernier livre, sorti en mars 2025 :

Une manière originale et accessible de transmettre l’Histoire aux jeunes générations (dès 9 ans) ✨

Qui est Thomas Rabino ?

• Auteur de plusieurs ouvrages remarqués, dont L’Autre Jean Moulin – L’homme derrière le héros (2013) et Laure Moulin – résistante et sœur de héros (2021).

• Journaliste pour le magazine Marianne , il intervient aussi dans la presse spécialisée.

• Pilote du projet du Musée Jean Moulin à Saint-Andiol ️, berceau de la famille Moulin.

Musée Jean Moulin « Souvenir de mon pays » 13670 st andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur – Une plongée inédite dans la vie de Jean Moulin

– Dans un bâtiment historique, jadis école communale où Jean Moulin fut élève

– La découverte de ses racines provençales

– Plus de 200m² d’exposition

– 200 photos rares, archives, objects d’époque et films

– Des vidéos pédagogiques

– Reconstitution avec effets sonores et visuels de la carlingue de l’avion qui a parachuté Jean Moulin près de Saint Andiol le 2 janvier 1942

« Souvenir de mon pays » : c’est ainsi que Jean Moulin évoquait le village de Saint Andiol.

Le Musée Jean Moulin de Saint Andiol donne à ses visiteurs l’ensemble des clés permettant de comprendre, de façon interactive, le parcours d’une vie :

une histoire née en Provence, avant d’emprunter des voies nationales et européennes, au service d’idéaux humanistes jusqu’au sacrifice ultime. Parking zone bleue devant le musée. Places de parking le long de la Nationale 7 sans limitation de temps. Ascenseur pour les personnes à mobilité réduire dans le musée.

