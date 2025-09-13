Dédicace de TOF Livres in Room Saint-Pol-de-Léon
Dédicace de TOF Livres in Room Saint-Pol-de-Léon samedi 13 septembre 2025.
Dédicace de TOF
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Début : 2025-09-13 15:00:00
Rencontre autour de sa BD « Miou’ss Enkinator ».
Une nouvelle aventure où les chats vont tenter de devenir enfin les maîtres du monde!
Dès 7 ans. .
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41
