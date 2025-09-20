Dédicace d’Elodie Garcia Librairie Mollat Bordeaux

Dédicace d’Elodie Garcia Samedi 20 septembre, 15h00 Librairie Mollat Gironde

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Retrouvez le livre : https://urlr.me/DedhTq

« Depuis l’apparition d’un mystérieux soleil bleu dans le ciel, la ville bascule dans l’absurde et l’inquiétant. Seule Peggy Sue, collégienne aux lunettes magiques, perçoit les facétieux êtres invisibles à l’origine du chaos. Tandis qu’un chien errant s’autoproclame chef et que les animaux prennent leur revanche sur les humains, elle doit parvenir à rétablir l’ordre avant qu’il ne soit trop tard. » ©Electre 2025

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urlr.me/DedhTq »}]

Venez rencontrer Elodie Garcia lors d’une séance de dédicace de son livre « Peggy Sue et les fantômes » aux éditions Jungle.