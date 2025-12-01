Dédicace d’Eric Sanvoisin et Delphine Jacquot Librairie La Cédille Lamballe-Armor

Dédicace d’Eric Sanvoisin et Delphine Jacquot

Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00

2025-12-20

Auteur et dessinatrice de l’album « Le Renard de Noël » (Éditions L’Étagère du Bas), la librairie les accueille pour une séance de dédicaces.   .

Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 98 51 

