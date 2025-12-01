Dédicace d’Eric Sanvoisin et Delphine Jacquot Librairie La Cédille Lamballe-Armor
Dédicace d’Eric Sanvoisin et Delphine Jacquot Librairie La Cédille Lamballe-Armor samedi 20 décembre 2025.
Dédicace d’Eric Sanvoisin et Delphine Jacquot
Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Auteur et dessinatrice de l’album « Le Renard de Noël » (Éditions L’Étagère du Bas), la librairie les accueille pour une séance de dédicaces. .
Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 98 51
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Dédicace d’Eric Sanvoisin et Delphine Jacquot Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André