Dédicace d’Eva Martin Librairie La Cédille Lamballe-Armor

Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Pour son deuxième roman de fantasy « De l’or dans les mains », (Éditions Critic), une séance de dédicaces est organisée.

Résumé

Artane, voleuse surdouée, écume les rues de Blanchevue. Il faut dire qu’elle possède quelques facilités son charme la dote d’une dextérité hors normes. Mais être une charmeuse signifie aussi vivre au ban de la société. Heureusement, en tant que membre de la pègre locale, la monte-en-l’air se préoccupe peu des mille et une règles qui contraignent ses semblables à une existence difficile.

Jusqu’à une succession d’ennuis. Une mission ratée. Un patron chatouilleux, pour qui l’échec n’est pas une option. Un garçon incapable de contrôler ses dangereuses capacités. Le maigre espoir de mettre la main sur un trésor que tout le monde convoite, le tout dans une Caldécie au bord de l’implosion… Artane aura fort à faire pour tirer son épingle du jeu et ne pas laisser sa vie voler en éclats. .

Librairie La Cédille 20 Rue de Lourmel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 98 51

