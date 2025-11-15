Dédicace d’Héloïse Junier et Carole Xénard Librairie Mollat Bordeaux

Dédicace d’Héloïse Junier et Carole Xénard Samedi 15 novembre, 14h00 Librairie Mollat Gironde

Début : 2025-11-15T14:00:00 – 2025-11-15T17:00:00

Retrouvez le livre : https://shorturl.at/uYYXM

« Au quotidien, Milo peut compter sur Hessi et Touva, deux amis très spéciaux qui le suivent partout et le protègent. Mais quand il est confronté à trop de nouveautés, le petit garçon est submergé par l’anxiété. Son papa lui explique comment s’apaiser. » ©Electre 2025

Rendez-vous dès 14 heures à la Librairie Mollat.

Librairie Mollat 13 rue vital carles Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez rencontrer Héloïse Junier et Carole Xénard lors d’une séance de dédicace de leur livre « Mon anxiété à apaiser » aux éditions Hatier jeunesse.