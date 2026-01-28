Dédicace Didier Cornaille Librairie LE GOUT DES MOTS Château-Chinon (Ville)

Dédicace Didier Cornaille

Librairie LE GOUT DES MOTS 12 Boulevard de la République Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 10:00:00

fin : 2026-04-03 12:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Dédicace Didier Cornaille à l’occasion de la sortie de son roman Les pierres s’en souviennent .

Librairie LE GOUT DES MOTS 12 Boulevard de la République Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté veronique@legoutdesmots.fr

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English :

L’événement Dédicace Didier Cornaille Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-03-12 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)