DÉDICACE DIEGO MINARRO La Salvetat-sur-Agout

Esplanade des Troubadours La Salvetat-sur-Agout Hérault

Jean-Luc Fabre dédicacera son livre « Diego Minarro, Devoir de mémoire » .

Plus de 140 photos, de nombreuses anecdotes, témoignages des Brennus 83 et 84 de l’ASB ainsi que l’équipe finaliste SUAgen Sur les traces de Diego l’épopée du grand Béziers et de l’ASBH .

Esplanade des Troubadours La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 60 46

English :

Jean-Luc Fabre will sign his book « Diego Minarro, Devoir de mémoire » .

German :

Jean-Luc Fabre wird sein Buch « Diego Minarro, Devoir de mémoire » signieren .

Italiano :

Jean-Luc Fabre firmerà il suo libro « Diego Minarro, Devoir de mémoire ».

Espanol :

Jean-Luc Fabre firmará su libro « Diego Minarro, Devoir de mémoire ».

