Dédicace Dominique Lapeyre La Compagnie des Livres Vernon samedi 24 janvier 2026.
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure
Début : 2026-01-24 10:00:00
2026-01-24
Venez rencontrer l’autrice Dominique Lapeyre lors d’une séance de dédicace. Son dernier ouvrage Le petit bonhomme tombé du ciel sera disponible. .
