Samedi 27 septembre 2025, la Maison Élysée organise une séance de dédicace du livre « Deux cents dessins de pâtisseries » par Christelle Téa, préfacé par Pierre Gagnaire.

Cet ouvrage, met en lumière l’art pâtissier à travers de nombreuses illustrations. Parmi les créations représentées, vous retrouverez le Jardin d’Hiver, un incontournable de notre carte, ainsi que le Président du chocolatier Bernachon, notre nouveauté.

Cet événement est une occasion exceptionnelle de rencontrer l’auteure et de découvrir son travail.

Le samedi 27 septembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

La Maison Élysée 88 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

https://www.facebook.com/people/La-Maison-%C3%89lys%C3%A9e https://www.facebook.com/people/La-Maison-%C3%89lys%C3%A9e