Dédicace du livre Éclats d’enfance Ronron et gourmandises Orthez
Dédicace du livre Éclats d’enfance Ronron et gourmandises Orthez samedi 14 février 2026.
Dédicace du livre Éclats d’enfance
Ronron et gourmandises 24 boulevard des pommes Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Chantal Pamies viendra dédicacer son ouvrage Éclats d’enfance un recueil de récits d’enfance. On y retrouve par exemple Orthez sous l’occupation à travers l’histoire de la famille Labeyrie dont la petite Marie a été témoin de l’assassinat du résistant Daniel Argote. .
Ronron et gourmandises 24 boulevard des pommes Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 90 34 96 ronronetgourmandises@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dédicace du livre Éclats d’enfance
L’événement Dédicace du livre Éclats d’enfance Orthez a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Coeur de Béarn