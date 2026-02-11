Dédicace du livre Éclats d’enfance Ronron et gourmandises Orthez

Dédicace du livre Éclats d’enfance

Chantal Pamies viendra dédicacer son ouvrage Éclats d’enfance un recueil de récits d’enfance. On y retrouve par exemple Orthez sous l’occupation à travers l’histoire de la famille Labeyrie dont la petite Marie a été témoin de l’assassinat du résistant Daniel Argote. .

