Dédicace du livre Éclats d’enfance Ronron et gourmandises Orthez

samedi 14 février 2026

Ronron et gourmandises 24 boulevard des pommes Orthez Pyrénées-Atlantiques

Chantal Pamies viendra dédicacer son ouvrage Éclats d’enfance un recueil de récits d’enfance. On y retrouve par exemple Orthez sous l’occupation à travers l’histoire de la famille Labeyrie dont la petite Marie a été témoin de l’assassinat du résistant Daniel Argote.   .

