Dédicace du livre « La Vallée du Viaur » Vézins-de-Lévézou 21 juin 2025 07:00

Aveyron

Dédicace du livre « La Vallée du Viaur » 10, route du claux Vézins-de-Lévézou Aveyron

À 11h30 Boulangerie épicerie salon de thé « Au bon pain du Lévézou ». Valérie et Philippe COLONGES vous invitent à la dédicace du livre « La Vallée du Viaur » aux éditions Toute Latitude en présence des auteurs Max ASSIE et Patrice GENIEZ.

10, route du claux

Vézins-de-Lévézou 12780 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 87 17 philippe.colonges@orange.fr

English :

At 11:30am Boulangerie épicerie salon de thé « Au bon pain du Lévézou ». Valérie and Philippe COLONGES invite you to a book signing for « La Vallée du Viaur », published by Toute Latitude, in the presence of authors Max ASSIE and Patrice GENIEZ.

German :

Um 11:30 Uhr Bäckerei und Lebensmittelgeschäft Teesalon « Au bon pain du Lévézou ». Valérie und Philippe COLONGES laden Sie zur Signierstunde des Buches « La Vallée du Viaur » aus dem Verlag Toute Latitude in Anwesenheit der Autoren Max ASSIE und Patrice GENIEZ ein.

Italiano :

11.30 Panetteria e sala da tè « Au bon pain du Lévézou ». Valérie e Philippe COLONGES vi invitano a firmare il libro « La Vallée du Viaur », pubblicato da Toute Latitude, alla presenza degli autori Max ASSIE e Patrice GENIEZ.

Espanol :

11.30 h Panadería y salón de té « Au bon pain du Lévézou ». Valérie y Philippe COLONGES le invitan a la firma del libro « La Vallée du Viaur », publicado por Toute Latitude, en presencia de los autores Max ASSIE y Patrice GENIEZ.

