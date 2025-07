DÉDICACE DU LIVRE « L’AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE DE L’ALTIER, DE LA BORNE ET DU CHASSEZAC » » Villefort

43 Place du Bosquet Villefort Lozère

Début : 2025-07-03

10h-12h dédicace de l’ouvrage « L’aménagement hydroélectrique de l’Altier, de la Borne et du Chassezac » de Jean-Louis Maurin devant l’office de tourisme.

Découvrez le « Pays des sources » et ses bassins versants. Comment une nouvelle utilisation de l’eau a mobilisé les hommes et modifié les paysages.

43 Place du Bosquet Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30

English :

10am-12pm book signing of « L’aménagement hydroélectrique de l’Altier, de la Borne et du Chassezac » by Jean-Louis Maurin in front of the tourist office.

Discover the « Pays des sources » and its watersheds. How a new use for water has mobilized people and changed the landscape.

German :

10:00-12:00 Uhr Signierstunde des Buches « L’aménagement hydroélectrique de l’Altier, de la Borne et du Chassezac » von Jean-Louis Maurin vor dem Tourismusbüro.

Entdecken Sie das « Land der Quellen » und seine Wassereinzugsgebiete. Wie eine neue Nutzung des Wassers die Menschen mobilisierte und die Landschaften veränderte.

Italiano :

ore 10-12 Firma del libro « L’aménagement hydroélectrique de l’Altier, de la Borne et du Chassezac » di Jean-Louis Maurin davanti all’ufficio del turismo.

Scoprite il « Pays des Sources » e i suoi bacini idrografici. Come un nuovo uso dell’acqua ha mobilitato le persone e cambiato il paesaggio.

Espanol :

10.00-12.00 h. Firma del libro « L’aménagement hydroélectrique de l’Altier, de la Borne et du Chassezac » de Jean-Louis Maurin delante de la oficina de turismo.

Descubra el « Pays des Sources » y sus cuencas hidrográficas. Cómo un nuevo uso del agua ha movilizado a la población y cambiado el paisaje.

