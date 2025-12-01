Dédicace du livre Lavalette L’épopée du Barrage Librairie PGDIS Monistrol-sur-Loire

Dédicace du livre Lavalette L’épopée du Barrage

Librairie PGDIS 26 avenue de la Libération Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10 18:00:00

2025-12-10

Dédicace du livre Lavalette l’épopée du barrage des 2 guerres par l’auteur Lionel Ciochetto

English :

Signing of the book Lavalette l’épopée du barrage des 2 guerres by author Lionel Ciochetto

