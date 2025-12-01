Dédicace du livre Lavalette L’épopée du Barrage Librairie PGDIS Monistrol-sur-Loire
Dédicace du livre Lavalette L’épopée du Barrage Librairie PGDIS Monistrol-sur-Loire mercredi 10 décembre 2025.
Dédicace du livre Lavalette L’épopée du Barrage
Librairie PGDIS 26 avenue de la Libération Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10 18:00:00
2025-12-10
Dédicace du livre Lavalette l’épopée du barrage des 2 guerres par l’auteur Lionel Ciochetto
Librairie PGDIS 26 avenue de la Libération Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
Signing of the book Lavalette l’épopée du barrage des 2 guerres by author Lionel Ciochetto
