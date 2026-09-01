Dédicace du livre Le droit du cœur Médiathèque de Barbentane Barbentane

Informations pratiques

Barbentane

Dédicace du livre Le droit du cœur

Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 12h. Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Rencontre musicale Années 80 l’explosion pop , par l’association barbentanaise Arthéos.

L’autrice barbentanaise Marie-Pierre Jungas sera présente à la médiathèque pour dédicacer son dernier livre, Le droit du cœur , sorti en 2026.



Sur une île baignée de soleil, au sud de l’Italie. Lisa, belle, brillante, promise à un avenir sans nuages, étudie le droit et vit au sein d’une famille aussi puissante que redoutée. Son père et son frère règnent sur l’île, respectés… et craints. Tout semblait écrit d’avance. Jusqu’au jour où le destin bouleverse les règles. Lisa tombe éperdument amoureuse. Un amour interdit, que sa famille refuse d’admettre. Entre passion, loyauté et danger, Lisa devra choisir obéir ou suivre son cœur.



L’histoire d’une femme de nos jours. Aucune ne lui ressemble mais beaucoup ont quelque chose en commun avec elle. .

Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 60 16 21 mediatheque@barbentane.fr

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English :

Rencontre musicale Années 80 l’explosion pop , by the Barbentan association Arthéos.

L’événement Dédicace du livre Le droit du cœur Barbentane a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence