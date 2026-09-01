Dédicace du livre Le droit du cœur Médiathèque de Barbentane Barbentane
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Barbentane · Barbentane
Informations pratiques
Barbentane
Dédicace du livre Le droit du cœur
Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 12h. Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Rencontre musicale Années 80 l’explosion pop , par l’association barbentanaise Arthéos.
L’autrice barbentanaise Marie-Pierre Jungas sera présente à la médiathèque pour dédicacer son dernier livre, Le droit du cœur , sorti en 2026.
Sur une île baignée de soleil, au sud de l’Italie. Lisa, belle, brillante, promise à un avenir sans nuages, étudie le droit et vit au sein d’une famille aussi puissante que redoutée. Son père et son frère règnent sur l’île, respectés… et craints. Tout semblait écrit d’avance. Jusqu’au jour où le destin bouleverse les règles. Lisa tombe éperdument amoureuse. Un amour interdit, que sa famille refuse d’admettre. Entre passion, loyauté et danger, Lisa devra choisir obéir ou suivre son cœur.
L’histoire d’une femme de nos jours. Aucune ne lui ressemble mais beaucoup ont quelque chose en commun avec elle. .
Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 60 16 21 mediatheque@barbentane.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Rencontre musicale Années 80 l’explosion pop , by the Barbentan association Arthéos.
L’événement Dédicace du livre Le droit du cœur Barbentane a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
À voir aussi à Barbentane (Bouches-du-Rhône)
- Journées du Patrimoine Barbentane 19 septembre 2026
- Découvrir Les Chiroptères et Découvrir le Mondes des Libellules Barbentane 22 septembre 2026
- Lecture premiers chapitres par Olivier Barrère Médiathèque de Barbentane Barbentane 22 septembre 2026
- Café littéraire Médiathèque de Barbentane Barbentane 26 septembre 2026
- Bourse aux jouets Barbentane 27 septembre 2026