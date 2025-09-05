Dédicace du livre « Le temps d’un voyage » Thauvenay

Dédicace du livre « Le temps d’un voyage » Thauvenay vendredi 5 septembre 2025.

Dédicace du livre « Le temps d’un voyage »

26 Rue de la Mairie Thauvenay Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 10:00:00

fin : 2025-09-06 12:00:00

Date(s) :

2025-09-05

A l’invitation du domaine Eric Louis, Pascale Marq vous dédicacera son livre « Le temps d’un voyage ».

Pascale Marq a énormément voyagé au fil de sa vie et a peint diverses œuvres pour retranscrire ses voyages. Elle s’est lancée dans l’écriture d’histoires et d’anecdotes attachées à tous ces voyages et ces œuvres.

Ce livre retrace ce très riche parcours. .

26 Rue de la Mairie Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 91 46

English :

At the invitation of Domaine Eric Louis, Pascale Marq will be signing her book « Le temps d’un voyage ».

German :

Auf Einladung des Weinguts Eric Louis signiert Ihnen Pascale Marq ihr Buch « Le temps d’un voyage ».

Italiano :

Su invito del Domaine Eric Louis, Pascale Marq firmerà il suo libro « Le temps d’un voyage ».

Espanol :

Invitada por el Domaine Eric Louis, Pascale Marq firmará su libro « Le temps d’un voyage ».

L’événement Dédicace du livre « Le temps d’un voyage » Thauvenay a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de tourisme du Grand Sancerrois