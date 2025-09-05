Dédicace du livre « Le temps d’un voyage » Thauvenay
Dédicace du livre « Le temps d’un voyage » Thauvenay vendredi 5 septembre 2025.
Dédicace du livre « Le temps d’un voyage »
26 Rue de la Mairie Thauvenay Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05 10:00:00
fin : 2025-09-06 12:00:00
Date(s) :
2025-09-05
A l’invitation du domaine Eric Louis, Pascale Marq vous dédicacera son livre « Le temps d’un voyage ».
Pascale Marq a énormément voyagé au fil de sa vie et a peint diverses œuvres pour retranscrire ses voyages. Elle s’est lancée dans l’écriture d’histoires et d’anecdotes attachées à tous ces voyages et ces œuvres.
Ce livre retrace ce très riche parcours. .
26 Rue de la Mairie Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 91 46
English :
At the invitation of Domaine Eric Louis, Pascale Marq will be signing her book « Le temps d’un voyage ».
German :
Auf Einladung des Weinguts Eric Louis signiert Ihnen Pascale Marq ihr Buch « Le temps d’un voyage ».
Italiano :
Su invito del Domaine Eric Louis, Pascale Marq firmerà il suo libro « Le temps d’un voyage ».
Espanol :
Invitada por el Domaine Eric Louis, Pascale Marq firmará su libro « Le temps d’un voyage ».
L’événement Dédicace du livre « Le temps d’un voyage » Thauvenay a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de tourisme du Grand Sancerrois