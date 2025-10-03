Dédicace du livre Pétard de tisane! et lecture à 3 voix Médiathèque-Musée Charles Cros Fabrezan

Lecture à trois voix d’extraits du livre Pétard de tisane! de Jackie Montana

Plongez dans l’univers plein d’humour et de tendresse de Jackie Montana grâce à une lecture vivante et rythmée, portée par trois voix. L’occasion de découvrir ou redécouvrir ce livre décalé et pétillant, qui croque la vie avec malice.

La soirée se poursuivra par une rencontre privilégiée avec l’autrice, qui partagera avec vous les coulisses de son travail d’écriture, ses inspirations et ses anecdotes. Un moment d’échange convivial, prolongé autour d’un verre de l’amitié.

Médiathèque-Musée Charles Cros Mairie de Fabrezan Fabrezan 11200 Aude Occitanie 04 49 24 20 31 https://fabrezan.fr/mairie/vie-pratique/mediatheque/ Parkings à proximité

